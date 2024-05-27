Телеовощи. Выпуск 550: Склад Бондарчуков

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:16 —
|«Сёгун» продлён на второй и третий сезоны
|12:44 —
|«Песочный человек» представил новых персонажей
|15:09 —
|Трейлер драмы «Презумпция невиновности» с Джейком Джилленхолом
|17:38 —
|«Уокер» закрыт на четвёртом сезоне
|22:25 —
|Первый взгляд на Ведьмака в четвёртом сезоне
|37:50 —
|Сериал Marvel «Вижн» выйдет в 2026 году
|40:40 —
|«Калимба» — 1x01—02
|01:01:46 —
|«Доктор Кто» — 1x03
|01:24:04 —
|«Зло» — 4x01
|01:34:14 —
|«Детективы с того света» — 1x04
|01:42:43 —
|«Шугар» — 1x08 (финал сезона)
|02:01:54 —
|Meow — 1x01
|02:14:49 —
|«Фури-Кури» — 1x01
|02:31:43 —
|«Постановка» — 2x02
|02:39:07 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x17
|02:49:30 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x05
|02:59:11 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x02
|03:05:34 —
|«Убей шесть миллиардов демонов» (Kill Six Billion Demons)
|03:19:13 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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