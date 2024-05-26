Новые сериалы недели: Бенедикт Камбербэтч ищет пропавшего сына

За премьеры в последнюю неделю весны отвечает мини-сериал от стримингового сервиса Netflix — драматический триллер «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. На потоковой платформе Paramount+ стартует третий сезон тюремной драмы «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером.
Вторник, 28 мая
Среда, 29 мая
триллер, драма, детектив
В ролях Райли Кио, Лили Гладстоун, Арчи Панджаби, Мэтт Крэйвен, Ануп Десаи, Майкл Бьюи
Детективная драма завершится восьмым эпизодом Mercy Alone.
боевик, приключенческий, драма, фантастика
В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп
Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман
Десятый эпизод Life, Itself станет заключительным для пятого сезона и сериала.
Четверг, 30 мая
триллер, драма
В ролях Бенедикт Камбербэтч, Айван Моррис Хау, Габи Хоффманн, Маккинли Белчер III, Дэн Фоглер, Кларк Питерс
Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — кукловод и создатель популярного детского телешоу. Однажды по дороге в школу пропадает его девятилетний сын Эдгар. Убитый горем Винсент находит рисунки сына, на которых изображена кукла-монстр по имени Эрик, и находит утешение в дружбе с этим воображаемым монстром, якобы живущим под кроватью Эдгара. Деструктивное поведение Винсента всё больше отдаляет его от семьи, коллег по работе и детективов, которые разыскивают Эдгара.
Детективный триллер о сходящем с ума от горя (возможно, даже буквально) отце. За основную драму в мини-сериале отвечает Бенедикт Камбербэтч — он убедительно рефлексирует и страдает, пока другие занимаются расследованием.
Воскресенье, 2 июня
драма
В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли
Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон
Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, расскажет о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: