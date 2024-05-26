Новые сериалы недели: Бенедикт Камбербэтч ищет пропавшего сына

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Netflix

Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — кукловод и создатель популярного детского телешоу. Однажды по дороге в школу пропадает его девятилетний сын Эдгар. Убитый горем Винсент находит рисунки сына, на которых изображена кукла-монстр по имени Эрик, и находит утешение в дружбе с этим воображаемым монстром, якобы живущим под кроватью Эдгара. Деструктивное поведение Винсента всё больше отдаляет его от семьи, коллег по работе и детективов, которые разыскивают Эдгара.

Детективный триллер о сходящем с ума от горя (возможно, даже буквально) отце. За основную драму в мини-сериале отвечает Бенедикт Камбербэтч — он убедительно рефлексирует и страдает, пока другие занимаются расследованием.