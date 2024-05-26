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СЕРИАЛЫ
187

Новые сериалы недели: Бенедикт Камбербэтч ищет пропавшего сына

Источник: Netflix

За премьеры в последнюю неделю весны отвечает мини-сериал от стримингового сервиса Netflix — драматический триллер «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. На потоковой платформе Paramount+ стартует третий сезон тюремной драмы «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером.

Вторник, 28 мая

 
Конец сезона1
Hulu
Вуаль The Veil

триллер

В ролях Элизабет Мосс, Кэрол Стил, Алек Секаряну, Тибо де Монталембер, Юмна Марван, Дали Бенссалах

Шестая серия The Cottage завершит первый сезон шпионского триллера.

Видео

Среда, 29 мая

 
Конец сезона1
Hulu
Под мостом Under the Bridge

триллер, драма, детектив

В ролях Райли Кио, Лили Гладстоун, Арчи Панджаби, Мэтт Крэйвен, Ануп Десаи, Майкл Бьюи

Детективная драма завершится восьмым эпизодом Mercy Alone.

Видео

 
Конец сезона3
HBO Max
Хитрости Hacks

драма, комедия

В ролях Джин Смарт, Ханна Эйнбиндер, Карл Клемонс-Хопкинс, Марк Инделикато, Роуз Абду, Пол В. Даунс

Третий сезон сериала завершится девятым эпизодом Bulletproof.

Видео

 
Конец сезона5
CBS
Звёздный путь: Дискавери Star Trek: Discovery

боевик, приключенческий, драма, фантастика

В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп

Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман

Десятый эпизод Life, Itself станет заключительным для пятого сезона и сериала.

Видео

Четверг, 30 мая

 
Премьера+
Netflix
Эрик Eric

триллер, драма

В ролях Бенедикт Камбербэтч, Айван Моррис Хау, Габи Хоффманн, Маккинли Белчер III, Дэн Фоглер, Кларк Питерс

Нью-Йорк, 1980-е. Винсент — кукловод и создатель популярного детского телешоу. Однажды по дороге в школу пропадает его девятилетний сын Эдгар. Убитый горем Винсент находит рисунки сына, на которых изображена кукла-монстр по имени Эрик, и находит утешение в дружбе с этим воображаемым монстром, якобы живущим под кроватью Эдгара. Деструктивное поведение Винсента всё больше отдаляет его от семьи, коллег по работе и детективов, которые разыскивают Эдгара.

Детективный триллер о сходящем с ума от горя (возможно, даже буквально) отце. За основную драму в мини-сериале отвечает Бенедикт Камбербэтч — он убедительно рефлексирует и страдает, пока другие занимаются расследованием.

Видео

Воскресенье, 2 июня

 
Сезон3
Paramount+
Мэр Кингстауна Mayor of Kingstown

драма

В ролях Джереми Реннер, Кайл Чандлер, Дайан Уист, Хью Диллон, Эйдан Гиллен, Тэйлор Хэндли

Создатель Тейлор Шеридан, Хью Диллон

Сериал, затрагивающий темы систематического расизма, коррупции и неравенства, расскажет о влиятельном семействе Макласки из Кингстауна, штат Мичиган, где самым прибыльным считается тюремный бизнес. Главные герои пытаются обеспечить порядок и справедливость в возглавляемом мэром Майком Макласки городе, где нет ни того, ни другого.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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