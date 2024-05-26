Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 мая

$ 4 млрд убытков — потоковый сервис дорого обходится студии Disney. И кучу бесполезных сериалов.

Джареда Падалеки зовёт в «Пацанов» сам Эрик Крипке. Старается сделать так, чтобы без работы он не остался.

Первый взгляд на Ведьмака в четвёртом сезоне (видео). Отсылка к открывающей сцене сериала?

Дэниэл Рэдклифф прокомментировал своё возможное камео в сериале «Гарри Поттер». Возможна ли подобная преемственность в рамках экранного франчайза?

Хоумлендер и его команда приветствуют новых супергероинь на свежем кадре «Пацанов». В четвёртом сезоне «Семёрку» ждёт важное обновление.