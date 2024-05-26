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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
215

Неделя сериалов на КГ — главные новости 20–26 мая

Источник: The CW
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0Телеовощи – 549: Много финалов
 
0Ноль кадров в секунду – 527: Два кубика чая
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 620: «Министерство неджентльменских дел», «Эбигейл», приквел «Властелина колец», убытки студии Disney
 
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