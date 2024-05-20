«Песочный человек» показал Судьбу, Сумасшествие и Блудного сына из второго сезона (видео)

Стриминговый сервис Netflix, неспешно продвигающий к релизу новые эпизоды «Песочного человека», оповестил зрителей о важном пополнении в списке персонажей. В сети опубликован видеоанонс героев и актёров, их играющих.
Итак, во втором сезоне фэнтези появятся Судьба в исполнении Эдриана Лестера, Сумасшествие в лице Эсме Крид-Майлс, а также Блудный сын, которого играет Бэрри Слоун.
А вот когда многосерийная адаптация культового графического романа Нила Геймана вернётся на малые экраны, нам пока не сообщают.
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