«Песочный человек» показал Судьбу, Сумасшествие и Блудного сына из второго сезона (видео)

Стриминговый сервис Netflix, неспешно продвигающий к релизу новые эпизоды «Песочного человека», оповестил зрителей о важном пополнении в списке персонажей. В сети опубликован видеоанонс героев и актёров, их играющих.

Итак, во втором сезоне фэнтези появятся Судьба в исполнении Эдриана Лестера, Сумасшествие в лице Эсме Крид-Майлс, а также Блудный сын, которого играет Бэрри Слоун.

А вот когда многосерийная адаптация культового графического романа Нила Геймана вернётся на малые экраны, нам пока не сообщают.