Телеовощи. Выпуск 549: Много финалов

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:09 —
|Обсуждение новостей
|59:09 —
|«Люди Икс ’97» — 1x10 (финал сезона)
|01:21:57 —
|«Фоллаут» — 1x06—08 (финал сезона)
|01:48:17 —
|«Задача трёх тел» — 1x07—08 (финал сезона)
|02:00:26 —
|«Детективы с того света» — 1x03
|02:08:52 —
|«Шугар» — 1x07
|02:23:03 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 2x08 (финал сериала)
|02:31:47 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x16
|02:52:32 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x04
|03:05:06 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x01
|03:13:37 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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