Новые сериалы недели: «Зло» вернётся в последний раз

Сезон 4

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В центре истории — Никки и Джейсон, которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у них нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящена комедия, которая также расскажет о родственниках и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.