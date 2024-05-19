 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Жуткий Билл Скарсгард и остальные экшен-персонажи на постерах «Пацана против всех» В новом выпуске антологии про Чужих наглядно покажут хрупкость утопии «Вы ещё не видели, как я управляюсь с мечом» — Генри Кавилл морально готовит нас к ремейку «Горца» Джим Парсонс прокомментировал своё предстоящее возвращение в «Детстве Шелдона» Следующий том манги «Игра друзей», по которой сняли аниме, станет последним
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
7 127

Новые сериалы недели: «Зло» вернётся в последний раз

Источник: Paramount+

В отсутствие сколько-нибудь заметных многосерийных премьер на стриминговом сервисе Paramount+ стартует четвёртый — заключительный — сезон мистического хоррора «Зло». Ну и куда менее популярная семейная комедия «Попытки», тоже умудрившаяся разрастись до четырёх сезонов. Она выходит на платформе Apple TV+.

Вторник, 21 мая

 
Конец сезона6
ABC
Новобранец The Rookie

драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас

Создатель Алекси Хоули

Шестой сезон полицейской драмы с Натаном Филлионом завершится десятым эпизодом Escape Plan. Телеканал ABC уже продлил сериал на седьмой.

Видео

Среда, 22 мая

 
Сезон4
Apple TV+
Попытки Trying

комедия

В ролях Рэйф Сполл, Эстер Смит, Имелда Стонтон, Робин Кра, Сара Найлз, Джонатан Роудс

Создатель Энди Уолтон

В центре истории — Никки и Джейсон, которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у них нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящена комедия, которая также расскажет о родственниках и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.

Видео

Четверг, 23 мая

 
Сезон4
CBS
Зло Evil

драма, мистика

В ролях Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй

Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг

Сериал повествует о давнем противостоянии науки и религии и раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар изучает необъяснимые наукой дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения. Компанию ей составляет студент семинарии Дэвид Дакоста, по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи.

Видео

Воскресенье, 26 мая

 
Конец сезона1
HBO
Сочувствующий The Sympathizer

триллер, драма, исторический

В ролях Хоа Сюаньдэ, Роберт Дауни-младший, Сандра О, Скотт Ли, Фред Нгуен Кхан, Тоан Ле

Мини-сериал завершится седьмым эпизодом Endings Are Hard, Aren't They?

Видео

 
Конец сезона2
MGM+
Маяк 23 Beacon 23

фантастика, драма

В ролях Лина Хиди, Стефан Джеймс, Наташа Мумба, Стивен Рут, Бо Мартыновска

Создатель Зак Пенн

Второй сезон космической фантастики завершится восьмой серией Disintegration. Стоит ли ожидать продолжения истории, пока непонятно.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

15«Новобранец» Натан Филлион прослужит ещё один сезон

Тоже интересно

19«Дюна 2» и «Кунг-фу панда 4» остаются лидерами американского проката 7Схватка двух корпораций за американские завтраки в трейлере комедии «Разморозка: История Поп-Тарта» 29«Сёгун» получил ещё и третий сезон 12Инопланетная Дафни Кин на свежих кадрах «Звёздных войн: Аколита» 24Кевин Файги отказывается комментировать таинственную звёздочку в названии «Громовержцев»

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 13–19 мая
 23
«Звёздные войны. Эпизод I — Скрытая угроза» обзавелся ремастером трейлера в честь повторного проката
 1
Король обезьян против гигантских монстров в новом трейлере экшена Black Myth: Wukong
 0
Рецензия и отзывы на комикс «Чума. Зомби»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 527 — трансляция об анонсе Assassin's Creed Shadows и прочем
 23
Раскритиковавший «Тора 4» Крис Хемсворт не разрешает Мартину Скорсезе ругать супергероику
 3
Детектив Алекс Кросс возвращается на экраны в сериале «Кросс» (тизер)
 0
Джей-рок наступает: Микеланджело заделался японской поп-звездой
 13
«Веном 3: Последний танец» обещает стать грандиозным финалом серии
 27
Вин Дизель показал своего маленького фурианца на промо фильма «Риддик 4»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Флоренс Пью в костюме Елены Беловой провела нас за кулисы «Громовержцев» (видео)
 
Аниме Композиции из «Евангелиона», «Человека-бензопилы», «Истребителя демонов», «Магической битвы» и «Атаки титанов» попали в тoп-20 любимых аниме-песен у иностранных поклонников
 
Image анонсировало комикс в духе «Бегущего по лезвию»
 
Кино Зрители тоже оценили «Дюну 2» (трейлер)
 
Кино Режиссёр «Заложницы» снимет гоночный экшен по мотивам NFT
 
Кино «Я получала бы до хрена больше, зовись я Оливером» — Оливия Колман о разнице в голливудских зарплатах
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 549: Много финалов
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 620: «Министерство неджентльменских дел», «Эбигейл», приквел «Властелина колец», убытки студии Disney
 
3ЕВА – 581: Сказочный японский школьник
 
0Телеовощи – 548: Модный приговор
 
1Ноль кадров в секунду – 526: Кнут и гильотина
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 619: «Годзилла: Минус один», «Судная ночь в Аркадии», месяц без пираток, бутылка Дуэйна Джонсона
 
3ЕВА – 580: Росиу был (не) прав
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 121: Интервью об игре Lessaria
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru