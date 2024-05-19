Новые сериалы недели: «Зло» вернётся в последний раз

В отсутствие сколько-нибудь заметных многосерийных премьер на стриминговом сервисе Paramount+ стартует четвёртый — заключительный — сезон мистического хоррора «Зло». Ну и куда менее популярная семейная комедия «Попытки», тоже умудрившаяся разрастись до четырёх сезонов. Она выходит на платформе Apple TV+.
Вторник, 21 мая
драма, комедия, детектив, приключенческий, боевик, триллер
В ролях Натан Филлион, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Эфтон Уильямсон, Титус Макин-младший, Алисса Диас
Создатель Алекси Хоули
Шестой сезон полицейской драмы с Натаном Филлионом завершится десятым эпизодом Escape Plan. Телеканал ABC уже продлил сериал на седьмой.
Среда, 22 мая
комедия
В ролях Рэйф Сполл, Эстер Смит, Имелда Стонтон, Робин Кра, Сара Найлз, Джонатан Роудс
Создатель Энди Уолтон
В центре истории — Никки и Джейсон, которые решаются взять приёмного ребёнка, когда выясняется, что у них нет шансов на появление собственных детей. Этому ответственному этапу в жизни молодой пары и будет посвящена комедия, которая также расскажет о родственниках и друзьях главных героев, по-своему пытающихся поддержать Никки и Джейсона в этом важном деле.
Четверг, 23 мая
драма, мистика
В ролях Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй
Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг
Сериал повествует о давнем противостоянии науки и религии и раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар изучает необъяснимые наукой дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения. Компанию ей составляет студент семинарии Дэвид Дакоста, по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи.
Воскресенье, 26 мая
триллер, драма, исторический
В ролях Хоа Сюаньдэ, Роберт Дауни-младший, Сандра О, Скотт Ли, Фред Нгуен Кхан, Тоан Ле
Мини-сериал завершится седьмым эпизодом Endings Are Hard, Aren't They?
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