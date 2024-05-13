Телеовощи. Выпуск 548: Модный приговор

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:44 —
|Обсуждение новостей
|33:23 —
|«Тёмная материя» (Dark Matter) — 1x01
|46:49 —
|«Люди Икс ’97» — 1x09
|01:09:23 —
|«Детективы с того света» — 1x02
|01:18:15 —
|«Фоллаут» — 1x05
|01:28:00 —
|«Шугар» — 1x06
|01:37:13 —
|«Задача трёх тел» — 1x06
|01:44:29 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 2x07
|01:49:42 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x15
|02:05:34 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x10
|02:15:01 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x03
|02:23:03 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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