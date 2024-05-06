Телеовощи. Выпуск 547: Кринж для всех возрастов

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:07 —
|Что не так с финалом «Сёгуна»
|13:59 —
|Обсуждение новостей
|25:22 —
|«Наклз» (Knuckles) — 1x01—06
|39:58 —
|«Детективы с того света» (Dead Boy Detectives) — 1x01
|50:27 —
|«Шардлейк» (Shardlake) — 1x01
|55:51 —
|«Люди Икс ’97» — 1x07—08
|01:37:33 —
|«Звёздные войны: Бракованная партия» — 3x14—15 (финал сериала)
|01:52:19 —
|«Фоллаут» — 1x04
|02:01:03 —
|«Шугар» — 1x05
|02:06:31 —
|«Ийон Тихий: Космический пилот» — 2x06
|02:14:13 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x13—14
|02:27:00 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 12x09
|02:31:26 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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