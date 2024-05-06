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Стало известно, что будет с ролью покойного Чанса Педромо в спин-оффе «Пацанов»

Источник: Amazon

«Поколение „Ви“» недавно лишилось одного из своих членов, притом окончательно и бесповоротно — актёр Чанс Педромо разбился на мотоцикле по пути на съёмки. Работу над вторым сезоном, понятное дело, отложили, а перед создателями встал непростой вопрос — как поступить с роль Андре Андерсона.

Как и следовало ожидать, рекаста не будет — слишком болезненная процедура. Вот и официальное заявление продюсеров спин-оффа «Пацанов»:

Мы продолжаем переживать трагический уход Чанса Педромо, и каждый в «Поколении „Ви“» решительно настроен наилучшим образом почтить его память. Мы не будем проводить рекаст, потому что никто не может заменить Чанса. Вместо этого мы нашли время переработать сюжетные линии второго сезона к моменту старта съёмок в мае. Мы будем чтить Чанса и его наследие.

Надо полагать, что героя Педромо выпишут где-то за кадром — в конце концов, жизнь во вселенной «Пацанов» опасна и непредсказуема. Удивляет скорее то, с какой скоростью это сделано. Оно и понятно — рабочие графики актёров не резиновые, а каждый день простоя такого обширного каста наверняка влетает Amazon в копеечку.

Что до самих «Пацанов», четвёртый сезон ждать осталось совсем недолго — премьера намечена на 13 июня. А новый крышесносящий трейлер можно посмотреть тут.

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