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Главный герой «Тёмной материи» рассказывает о коте Шрёдингера в отрывке из сериала

Источник: Apple TV+

YouTube-канал Apple TV опубликовал отрывок из сериала «Тёмная материя». В нём главный герой грядущего шоу рассказывает про кота Шрёдингера. В описании к ролику указано: «Если вы поклонник Шрёдингера (или его кота), то „Тёмная материя“ для вас». Проверить это утверждение зрители смогут уже скоро.

Сериал из девяти эпизодов дебютирует на стриминговом сервисе Apple TV+ 8 мая. Сначала будут выпущены два эпизода, а остальные серии будут выходить еженедельно до 26 июня.

Научно-фантастический триллер основан на романе Блейка Крауча, автора книжной трилогии «Сосны». Крауч также работал над проектом в качестве сценариста, шоураннера и одного из исполнительных продюсеров.

Сериал расскажет о Джейсоне Дессене — физике, профессоре и семьянине, похищенном в альтернативную версию своей жизни. Чудо быстро превращается в кошмар, когда он пытается вернуться в свою реальность среди поразительного пейзажа жизней, которые он мог бы прожить. В этом лабиринте реальностей ему предстоит отправиться в мучительное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти её от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить — самого себя.

Цитата из пресс-релиза

В роли Джейсона Дессена Джоэл Эдгертон. Роль его жены Даниэлы исполнила Дженнифер Коннелли. Их сына Чарли сыграл Оакс Фигли.

 
Теги
ВидеоТёмная материя
Комментарии (4)

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