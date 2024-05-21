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4 258

$ 4 млрд убытков — потоковый сервис дорого обходится студии Disney

Источник: Disney

Дела у студии Disney идут не то чтобы гладко — четыре из пяти самых провальных фильмов прошлого года принадлежат именно ей, и даже собственный потоковый сервис не помог нарисовать красивые цифры для отчётности. На самом деле с ним всё обстоит ещё хуже — Disney+ обошёлся студии в $ 4 млрд. Именно такой убыток зафиксировал Боб Айгер, о чём на днях рассказал прессе.

Мы зашли в стриминговый бизнес слишком агрессивно, пытаясь рассказать чересчур много историй. По сути, мы инвестировали слишком много — куда больше, чем могли вернуть. Именно это привело к $ 4 млрд убытков.

Ставка была сделана на объём, чтобы одолеть стриминг-гигантов вроде Netflix и Amazon. Но в итоге количество стало преобладать над качеством.

Есть очень тонкая грань, преступив которую, можно попасть в беду, если объём отвлечёт внимание руководства от того, что было сделано правильно. Именно это с нами и произошло.

Теперь в планах Айгера объединение Disney+ с Hulu и ESPN+, что призвано повысить вовлечённость пользователей до «экстраординарного уровня». Также он сократил расходы на традиционное телевидение, которое, по его словам, неуклонно движется к своему концу.

Комментарии (18)

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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