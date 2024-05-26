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Высокая кухня возвращается! Вышел тизер третьего сезона драмы «Медведь»

Очень скоро в Чикаго вовсю заработает новый ресторан высокой кухни. Кабельный канал FX и стриминговый сервис Hulu презентовали тизер третьего сезона не лишённой юмора драмы «Медведь» с Джepeми Aллeном Уaйтом, Эбoном Mocc-Бaкpaком и Aйo Эдeбиpи в главных ролях.

Аттракцион невиданной щедрости продолжается, поэтому по аналогии с первыми двумя сезонами поступит и третий — все эпизоды продолжения выйдут в премьерный день 27 июня.

И постер:

Постеры сериала «Медведь»
Теги
ВидеоМедведь
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Сериалы
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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