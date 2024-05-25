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Через вселенные: ролик о том, что будет в выходящем сезоне сериала «Тёмная материя»

Источник: Apple TV+

YouTube-канал Apple TV опубликовал ролик о том, что будет в этом сезоне сериала «Тёмная материя». При том, что второй сезон шоу не анонсирован.

Премьера первых двух серий «Тёмной материи» состоялась на стриминговом сервисе Apple TV+ 8 мая. Остальные будут выходить еженедельно до 26 июня. Выход следующего — пятого — эпизода состоится 29 мая. Всего их будет девять.

Научно-фантастический триллер основан на романе Блейка Крауча, автора книжной трилогии «Сосны». Крауч также работал над проектом в качестве сценариста, шоураннера и одного из исполнительных продюсеров.

Сериал расскажет о Джейсоне Дессене — физике, профессоре и семьянине, похищенном в альтернативную версию своей жизни. Чудо быстро превращается в кошмар, когда он пытается вернуться в свою реальность среди поразительного пейзажа жизней, которые он мог бы прожить. В этом лабиринте реальностей ему предстоит отправиться в мучительное путешествие, чтобы вернуться к своей настоящей семье и спасти её от самого страшного и непобедимого врага, которого только можно себе представить — самого себя.

Цитата из пресс-релиза

В роли Джейсона Дессена Джоэл Эдгертон. Роль его жены Даниэлы исполнила Дженнифер Коннелли. Их сына Чарли сыграл Оакс Фигли.

 
Теги
ВидеоТёмная материя
Комментарии (2)

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