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В духе «Пиратов Карибского моря»! У фильма «Король и Шут» появился синопсис

Источник: «Кинопоиск»

В марте стало известно, что рейтинговый хит «Кинопоиска» — многосерийная музыкальная фантазия «Король и Шут» — получит полнометражное продолжение. Тогда же стало известно, что называть фильм будет «Король и Шут. Как в старой сказке». Соавтором сценария и режиссером вновь выступит Рустам Мосафир. Ну а теперь у картины появилось первое описание сюжета и примерная дата выхода — весна 2025 года.

О чём же пойдёт речь в полнометражке? О сказочных приключениях главных героев сериала, что вполне логично. Вдохновляются создатели такими образчиками жанра, как «Пираты Карибского моря», «Подземелья и драконы: Честь среди воров», «Братья Гримм» и «Бесконечная история».

Приключенческое фэнтези поведает о том, как безумный Некромант поднимает целую армию мёртвых чтобы разыскать Вдову (Дарья Мельникова). Вдову он собирается задействовать в каком-то жутком ритуале, где она выступит в качестве жертвы. Горшок (Константин Плотников) с Князем (Влад Коноплёв) отправятся её спасать, а помогать и противостоять им будут герои песен «КиШ».

Теги
Король и Шут. Как в старой сказке
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