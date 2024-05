Тизер «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом потонул в дизлайках

Выпущенный несколько дней назад тизер четвёртого сезона «Ведьмака» с обновлённым главным героем пользователи сети встретили как следует. На официальном YouTube-канале Netflix у промо к четвёртому сезону набралось 17 тыс. лайков и 122 тыс. дизлайков. А в секции комментариев народ честно высказывает своё мнение о продолжении.

В комментариях сериал переименовали в The Switcher, а кто-то пошёл дальше и даже придумал главному герою подходящую приветственную фразу “I'm Jerald of Bolivia... The Switcher”. При этом следует отметить, что никто не костерит пришедшего на смену Генри Кавиллу Лиама Хемсворта. Многие так и отмечают, мол, винить актёра тут совершено не в чем. Вся беда в криворуких сценаристах.

Но от четвёртого сезона всё равно никуда не деться. Его уже вовсю снимают и выпустят, предположительно, в следующем году. Там заодно и чернокожего вампира Региса заценим.