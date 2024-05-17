Хоумлендер и новые супергероини на свежих кадрах из «Пацанов»

Знаменитая антигеройская вселенная Гарта Энниса напоминает о себе всё чаще. В сети появилась пара свежих кадров из четвёртого сезона «Пацанов» — с хорошо известными персонажами и новичками.

Лидер супергеройской Семёрки Хоумлендер замечен в компании пока неизвестных зрителям обладательниц суперспособностей, а его заклятый враг Билли Бутчер общается с другим сюжетным новичком, которого играет Джеффри Дин-Морган.

Продолжение стартует на стриминговой платформе Amazon 13 июня. А пару дней назад проект шоураннера Эрика Крипке ещё и пятым сезоном обзавёлся. Ну не готов видеосервис пока расставаться со своим рейтинговым хитом.