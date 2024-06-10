Телеовощи. Выпуск 552: Правила использования сабли

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|01:47 —
|Приквел «300 спартанцев» находится в разработке
|10:51 —
|Мультик o Лape Kpoфт получил дату выхода и тизер
|14:24 —
|Второй сезон «Аркейна» выйдет в ноябре
|16:09 —
|«Звёздные войны: Аколит» — 1x01—02
|01:02:41 —
|«Эрик» — 1x01
|01:17:08 —
|«Интервью с вампиром — 2x04
|01:24:46 —
|«Зло» — 4x03
|01:32:32 —
|Пересказ пересказа «Доктора Кто»
|01:39:49 —
|«Фури-Кури» — 1x03
|01:50:38 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x19
|02:01:02 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x07
|02:09:15 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x04
|02:15:46 —
|«Постановка» — 2x04
|02:25:00 —
|Meow — 1x03
|02:36:37 —
|«Убей шесть миллиардов демонов»
|03:02:00 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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