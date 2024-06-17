Телеовощи. Выпуск 553: Два овоща

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|05:03 —
|Обсуждение новостей
|24:42 —
|«Пацаны» — 4x01
|30:45 —
|«Презумпция невиновности» (Presumed Innocent) — 1x01
|33:12 —
|«Аколит» — 1x03
|51:26 —
|«Эрик» — 1x02
|54:30 —
|«Фури-Кури» — 1x04
|01:10:06 —
|«Интервью с вампиром — 2x05
|01:13:11 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x20
|01:22:32 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 7x08
|01:29:37 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 13x05
|01:39:23 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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