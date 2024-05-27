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Шелдон Купер вернётся? Джим Парсонс ответил, стоит ли ждать его нового появления в роли из «Теории большого взрыва»

Источник: CBS

Судя по всему, участников культового ситкома «Теория большого взрыва» не перестанут спрашивать о возможном воссоединении на экране при любом удобном и неудобном случае. Таковой подвернулся интервьюеру из E! News. Причём задать вопрос удалось не кому-нибудь, а самому Шелдону Куперу, то бишь Джиму Парсонсу, который совсем недавно в очередной раз попрощался со своим персонажем — теперь в рамках завершившегося 16 мая приквела «Детство Шелдона».

У Парсонса поинтересовались, стоит ли ожидать в обозримом будущем его возвращения к роли гениального учёного и автора мемуаров.

Никогда не говори «никогда». Дай бог, вся жизнь ещё впереди. Но всё же не думаю, что вернусь к этой роли.

Видимо, «когда-нибудь» тоже лучше не произносить. В любом случае, в ближайшее время ожидать каких-либо серьёзных планов по воссоединению не стоит. Да и развивать вселенную «Теории» дальше спин-оффа «Детства Шелдона» о житье-бытье Джорджи Купера и Мэнди никто вроде бы пока не намерен.

Теги
Теория большого взрываДетство Шелдона
Комментарии (2)

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