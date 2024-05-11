Шелдон препирается с женой в отрывке из финала «Детства Шелдона»

Вслед за уютными кадрами из заключительного эпизода приквела «Теории большого взрыва» последовал и целый видеоотрывок — в преддверии выхода финальной серии телеканал CBS выпустил фрагмент из последнего эпизода семейной комедии «Детство Шелдона» с участием Джима Парсонса и Майем Биалик, которые играют взрослого Шелдона Купера и его супругу Эми Фару Фаулер соответственно.

Финальная серия седьмого сезона, а заодно и сериала выходит на малые экраны уже совсем скоро — 16 мая.