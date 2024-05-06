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Шелдон и Эми на кадрах финального эпизода «Детства Шелдона»

Заблаговременно объявленное появление в заключительной серии «Детства Шелдона» персонажей из оригинального сериала наконец-то получило визуальное подтверждение. В сети появились первые кадры из финального эпизода приквела «Теории большого взрыва» с важнейшими камео Джима Парсонса и Майем Биалик, играющих взрослого Шелдона Купера и его супругу Эми Фару Фаулер (в девичестве).

О том, как нынче поживает гениальная чета, зрители узнают в день выхода последнего эпизода «Детства Шелдона». Случится это 16 мая.

2
Кадры из сериала «Детство Шелдона»
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Кадры из сериала «Детство Шелдона»

К слову, так до сих пор и не получившее чёткого официального объяснения решение канала CBS завершить сериал для каста оказалось неожиданностью. А отдельные его участники ещё и в корне с таким решением не согласны. Можно понять.

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ГалереяДетство Шелдона
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Источник фотографий: Depositphotos

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