Юная супергероиня делает добрые дела в свежем трейлере «Мисс Марвел»

Особо одарённым школьницам во вселенной Marvel, конечно, не позавидуешь — нужно и по учёбе успевать, и с друзьями погулять, и мир спасти. В сети появился свежий трейлер многосерийной подростковой фантастики «Мисс Марвел», чья премьера запланирована на 8 июня, а значит, пухленькая супергероиня Камала Хан в исполнении Иман Веллани будет мелькать в новостной ленте всё чаще.

Сериал поведает о приключениях школьницы-мусульманки из современного Нью-Джерси. Главная героиня — заядлый геймер и автор многочисленных фанфиков про супергероев, мечтающая однажды стать такой же распрекрасной, как Капитан Марвел. Но когда Камала Хан таки обретает сверхспособности, быстро понимает, что статус супергероини — это не только веселье, но и большая ответственность.