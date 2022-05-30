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Камала Хан и компания на постерах сериала «Мисс Марвел»

В сети опубликована увесистая подборка персонажных постеров многосерийной подростковой супергероики «Мисс Марвел». Вы спросите, кто все эти люди? Мы задаёмся тем же вопросом. Но кем бы они ни были, почти наверняка играют важную роль в жизни главной героини, раз уж им отвели персональные плакаты.

Приключения юной супергероини Камалы Хан в исполнении Иман Веллани начнутся уже совсем скоро — 8 июня.

Постеры сериала «Мисс Марвел» Постеры сериала «Мисс Марвел» Постеры сериала «Мисс Марвел»

Напомним: сериал посвящён приключениям школьницы-мусульманки из современного Нью-Джерси. Она заядлый геймер и пишет фанфики про супергероев, а ещё мечтает стать супергероиней вроде Капитана Марвел, которую боготворит. Но когда Камала обретает сверхспособности, вся затея с супергеройствованием уже не кажется ей такой крутой.

Постеры сериала «Мисс Марвел» Постеры сериала «Мисс Марвел» Постеры сериала «Мисс Марвел»

Сценарную команду сериала возглавляет шоураннер Биша К. Али («Половое воспитание»). Режиссировали проект Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной.

Постеры сериала «Мисс Марвел» Постеры сериала «Мисс Марвел» Постеры сериала «Мисс Марвел»
Теги
ГалереяМисс Марвел
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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