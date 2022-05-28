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Солдатик Дженсен Эклс зажигает в блестящей компании на съёмках «Пацанов»

Как известно, супергерои во вселенной «Пацанов» это не только сверхэффективные боевые единицы, но и настоящие суперзвёзды, медийные персоны, которые не чураются и в фильмах сниматься, и в прочих поп-культурных мероприятиях участвовать. Что и доказывает свежее фото со съёмок третьего сезона, где первый супергерой США в исполнении Дженсена Эклса зажигает на танцполе.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Пока всё выглядит пристойно, но кто знает, что там творилось, стоило камерам ослабить бдительность. Понадеемся, что свет на тайну этой во всех отношениях блестящей обстановки прольют новые эпизоды антигеройской сатиры Эрика Крипке, которые начнут выходить на стриминговом сервисе Amazon 3 июня.

Теги
ПацаныAmazon
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Источник фотографий: Depositphotos

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