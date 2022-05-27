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Магия, приключения и лесбиянки в тизер-трейлере фэнтези «Уиллоу»

Студия Lucasfilm наконец-то продемонстрировала первый промо-ролик многосерийного приключенческого фэнтези «Уиллоу» для стриминговой платформы Disney+. Премьерная дата сериала тоже известна — первый эпизод волшебного сиквела подписчики видеосервиса увидят 30 ноября.

Полнометражное фэнтези Джорджа Лукаса, вышедшее в 1988 году, рассказывало о начинающем волшебнике Уиллоу, взявшемся защитить от могущественной злой колдуньи новорождённую девочку Элору, которой предначертано погубить волшебницу-тиранку. События продолжения развернутся много лет спустя, а в центре новой захватывающей истории — команда персонажей, отправившихся спасать похищенного принца.

В сериале снимаются Уорвик Дэвис, Эрин Келлиман, Элли Бамбер и Кэйли Спэни. Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира») числится режиссёром и исполнительным продюсером. Сценаристы и шоураннеры проекта — Джон Кэздан («Хан Соло») и Венди Мерикл («Стрела»).

Теги
ВидеоУиллоуТрейлерLucasfilmDisney+
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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