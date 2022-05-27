«Мандалорец» — обновлённый логотип и дата выхода третьего сезона

Во время презентации новых проектов Lucasfilm выяснилось заодно и когда стоить ждать возвращения на малые экраны Грогу и его сурового наставника Дина Джарина. Кэтлин Кеннеди и компания представили обновлённый промо-арт сериала «Мандалорец» — для третьего сезона логотип космического вестерна сменил цвета. Также выяснилось, что новые приключения «отца и сына» стартуют на видеосервисе Disney+ в феврале 2023-го.

В продолжении истории главному герою в исполнении Педро Паскаля предстоит столкнуться с последствиями нарушения личного кодекса, запрещающего мандалорцам снимать шлем при посторонних. Вдобавок Дину Джарину придётся вновь столкнуться с Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф)