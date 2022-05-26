«Я бы хотел увидеть, как они трахаются» — шоураннер «Пацанов» об отношениях Хоумлендера и Соладтика в третьем сезоне

Телевизионные «Пацаны» могут взорвать мозг кому угодно, но они даже рядом не стоят с оригинальными комиксами, на которых основаны — вот уже где безумие зашкаливает. Тот же Herogasm, о котором так любит рассказывать Эрик Крипке, на экранах будет выглядеть совершенно иначе.

Сама оргия обещает быть горячей, но вот секса Хоумендера (Энтони Старр) и Солдатика (Дженсен Эклс) мы, хвала всем богам, не увидимю ведь это не Netflix Сам шоураннер говорит, что на то есть тысяча причин, о которых он, впрочем, деликатно умалчивает

Я бы хотел увидеть, как Хоумлендер и Солдатик трахаются. Но, к сожалению, в этом сериале это не может произойти, и все понимают почему. Мне нравится эта сцена, она уморительная, но по тысяче причин, каждая из которых будет раскрыта в новом сезоне, она просто не вписывается. Мы это обсуждали и это противоречило многим другим вещам, которые мы пытались создать с помощью Солдатика.

Премьера третьего сезона «Пацанов» случится уже 3 июня. Вместе со Старром и Эклсом зажигать там будут Карл Урбан, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Джесси Т. Ашер, Нэйтан Митчелл, Лас Алонсо и Томер Капон.