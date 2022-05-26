Начинаем наше интервью — вышел свежий тизер мистики «Интервью с вампиром»

Жил себе смуглый аристократ Луи до 33 лет нормально, а потом познакомился с загадочным Лестатом — и всё заверте. В сети появился очередной тизер многосерийной адаптации культового романа Энн Райс «Интервью с Вампиром», премьеру которой нам обещают осенью на кабельном канале AMC.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером мистического триллера выступает Ролин Джонс («Подпольная империя»). Первый и второй эпизоды срежиссировал Алан Тейлор («Тор 2: Царство тьмы»).



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Родившийся в XVIII веке аристократ Луи де Пон дю Лак (Джейкоб Андерсон) — нынче 200-летний вампир — рассказывает биографу историю своей жизни. Оказавшийся на грани самоубийства после смерти своей семьи, Луи встречает вампира Лестата де Лионкура (Сэм Рид), убедившего главного героя принять дар бессмертия и стать его компаньоном. Спустя время Луи решает оставить своего жестокого товарища, но Лестат убеждает его остаться, обратив в вампира девочку, что лишь усугубляет конфликт между «братьями по крови».