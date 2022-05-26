Смоленские упыри снова вместе — первые фото со съёмок второго сезона «Вампиров средней полосы»

Отечественный видеосервис спешит порадовать поклонников мистической драмеди «Вампиры средней полосы». В сети опубликованы фото со съёмочной площадки продолжения, а это значит, что производство второго сезона успешно стартовало. Руководит процессом постановщик Дмитрий Грибанов («Два холма»). Сценарист и шоураннер у сериала прежний — Алексей Акимов.

Официальный синопсис второго сезона сообщает, что события новых эпизодов развернутся летом, а главные герои снова окажутся под подозрением из-за серии подозрительных убийств в Подмосковье. В попытках разузнать, на чьей совести жертвы, семейство Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) берёт под опеку потенциального ценного свидетеля — девочку Милу, за которой кто-то охотится.

В сериале также снимаются Артём Ткаченко, Ольга Медынич, Екатериан Кузнецова, Дмитрий Лысенков, а из новеньких — Ева Смирнова и Екатерина Ланн.