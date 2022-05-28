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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Съёмочная хлопушка засветила альтернативный логотип сериала «Эхо»

Вслед за первым кадром «Эхо», которым поделилась Marvel Studios, главный сценарист сериала Марион Дэйр выложила фото съёмочной хлопушки, на которой виден ещё один вариант логотипа сериала. Неизвестно, станет ли он окончательным, съёмки стартовали не так давно, поэтому всё ещё может измениться.

Промо-арт сериала «Эхо»

«Эхо» — мини-сериал для Disney+ о героине с одноимённым прозвищем. Её настоящее имя Майя Лопес, она одна из немногих глухих персонажей Marvel, к тому же представитель коренного населения Америки. После событий «Соколиного глаза» Эхо вернётся в родной город, чтобы примириться с прошлым, воссоединившись со своими предками. Главную роль в проекте исполняет Алаква Кокс.

Съёмки будут идти до конца лета, а премьера сериала состоится в следующем году.

Теги
Эхо
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Источник фотографий: Depositphotos

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