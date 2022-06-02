 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ана де Армас и Крис Эванс умирают со смеху на съёмках романтической комедии «Призрак» (фото) Есть ещё живые эротоманы? Леа Cейду сыграет для вас в ремейке «Эммануэль» Эльза Патаки готова принять на себя все ракеты мира на постере экшена «Перехватчик» The CW закрыл «Зачарованных», «Наоми» Авы Дюверней и пять других сериалов Ужастик «1899 год» от авторов «Тьмы» напоминает о себе свежим тизером
1
СЕРИАЛЫ
133
 
Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс пьёт и матерится — неудавшиеся дубли Солдатика для рекламы в «Пацанах»

«Миша, всё х*ня! Давай по новой». Снимать ролики для социальной рекламы — сомнительное удовольствие, если в них участвует заслуженный пенсионер Vaught. Официальный твиттер-аккаунт антигеройской сатиры «Пацаны» к премьере третьего сезона выкатил эксклюзив — подборку неудавшихся дублей с участием героя — супергероя! — Второй мировой Солдатика. Да, таким Дженсена Эклса вы ещё не видели.

То ли ещё будет, когда вы третий сезон посмотрите. Оный стартует с тремя свежими эпизодами буквально на днях — премьера продолжения сериала Эрика Крипке состоится на потоковм сервисе Amazon 3 июня.

Теги
ВидеоПацаны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

11Карл Урбан считает, что слишком стар для роли Росомахи в MCU 2У Хоумлендера и Билли Бутчера свидание на свежем кадре из третьего сезона «Пацанов» +Солдатик Дженсен Эклс зажигает в блестящей компании на съёмках «Пацанов»

Тоже интересно

7Ана де Армас и Крис Эванс умирают со смеху на съёмках романтической комедии «Призрак» (фото) 7«Настоящий детектив» — Джоди Фостер в касте и другие подробности четвёртого сезона 9Всё идёт по плану: «Тор: Любовь и гром» отправляется на масштабные пересъёмки 32Новый дом для Лары Крофт: Square Enix продаёт западные студии и франчайзы 7У вас же есть PC? Летом Diablo Immortal явит свой лик на лучшей платформе

Далее на КГ

0
ЛГБТ-пираты непотопляемы: комедия «Наш флаг означает смерть» получила второй сезон
 0
«Мадам Паутина» сбила с истинного пути ещё одну актрису
 1
Внезапно: «Соколиный глаз» может получить второй сезон
 14
Джонни Депп победил! Ждём возвращения капитана Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря»?
 5
«Эмбер Хёрд прекрасна» — Дольф Лундгрен нахваливает исполнительницу роли Меры в «Аквамене 2»
 2
Джаред Падалеки рассказал, почему его не хотели брать в «Сверхъествественное»
 3
Влезут все! Брэд Питт и остальные колоритные персонажи на одном плакате экшена «Быстрее пули»
 3
Режиссёрский протекционизм: Джеймс Ганн взял в «Стражи галактики 3» красотку из «Отряда самоубийц 2»
 16
Режиссёра «Не время умирать» обвиняют в домогательствах и злоупотреблении властью на съёмках
 9
Не Джейсон Стэйтем, но тоже неплохо — Вуди Харрельсон и Кевин Харт в экшен-комедии «Человек из Торонто»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
3Телеовощи – 446: Хорошо смазанные
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Чип и Дейл», свежий Лиам Нисон, лучшие сериалы 2021 года
 
3ЕВА – 478: Гопница Сатаня
 
7Телеовощи – 445: Размножение бессмертных
 
0Ноль кадров в секунду – 423: Приключения настольщиков в Питере
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
 
6Ноль кадров в секунду – 422: Бизнес-туры в Silent Hill
 
 
9ЕВА – 477: У Судакова
 
2Телеовощи – 444: Превращение в мультик
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru