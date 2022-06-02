Дженсен Эклс пьёт и матерится — неудавшиеся дубли Солдатика для рекламы в «Пацанах»

«Миша, всё х*ня! Давай по новой». Снимать ролики для социальной рекламы — сомнительное удовольствие, если в них участвует заслуженный пенсионер Vaught. Официальный твиттер-аккаунт антигеройской сатиры «Пацаны» к премьере третьего сезона выкатил эксклюзив — подборку неудавшихся дублей с участием героя — супергероя! — Второй мировой Солдатика. Да, таким Дженсена Эклса вы ещё не видели.

То ли ещё будет, когда вы третий сезон посмотрите. Оный стартует с тремя свежими эпизодами буквально на днях — премьера продолжения сериала Эрика Крипке состоится на потоковм сервисе Amazon 3 июня.