Режиссёра «Не время умирать» обвиняют в домогательствах и злоупотреблении властью на съёмках

Тучи над Кэри Фукунагой («Не время умирать», «Настоящий детектив») начали сгущаться ещё несколько месяцев назад, когда сразу три женщины, состоявшие с ним в отношениях, заявили об абьюзивном поведении режиссера. Но сейчас все стало намного хуже — согласно расследованию издания Rolling Stone, Фукунага занимался непотребствами прямо на съёмках.

Сразу два человека, работавшие с ним над сериалом «Властелины воздуха» (Masters of the Air) от Apple TV+ рассказали, как режиссёр, предварительно отпустив всю команду, попросил остаться двух третьеплановых актрис, чтобы сфотографировать их. Девушки, одной из которых едва исполнилось 18, играли проституток и одеты были соответствующе. Фукунага их поддразнивал и просил принимать весьма двусмысленные позы, прислонившись к стене и стоя на коленях. Как говорит он сам — исключительно дела ради. Однако всё те же источники утверждают, что подобными вещами обычно занимаются специальные люди, а никак не лично постановщик столь крупного проекта.

Длилось это десять минут, и неловко было даже наблюдающим:

Это было за гранью… не может быть никаких оправданий. Это явное злоупотребление власть.

К слову, Фукунага через своего адвоката уже выпустил официальное заявление — мол, всегда фотографирует актёров на съёмках, женщин и мужчин, молодых и старых. Но кто ж ему теперь поверит.

Сразу несколько источников, работавших с постановщиком на протяжении последних шести лет, заявили, что были либо свидетелями неподобающего поведения Фукунаги, либо его адресатами, и что он каждый раз использовал своё положение, чтобы преследовать молодых женщин. Одна из них утверждает, что его поведение граничило с домогательством на рабочем месте, в то время как другая рассказывает, что отказав ему, едва не лишилась работы.