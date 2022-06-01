Вышел трейлер «Рыцарей Готэма» со звездой «Сверхъестественного». Там есть дочка Джокера и мёртвый Бэтмен

Безвременно почившие детища телеканала The CW «Легенды завтрашнего дня» и «Бэтвумен» получили во всех смыслах достойную замену — вышел первый трейлер сериала «Рыцари Готэма», который явно не собирается считаться с авторитетами. Бэтмена умертвили ещё за кадром, а вместо него мир будут защищать кучка подростков, среди которых есть, например, дочка Джокера. Многобещающе.

И вишенка на торте — Миша Коллинз («Сверхъестественное») в роли Харви Дента.

После убийства Брюса Уэна его приёмный сын (Оскар Морган) формирует сомнительный союз с отпрысками злейших врагов Бэтмена — Дуэлой Дент (Оливия Роуз Кигэн), Харпер Роу/Блюбёрд (Фэллон Смит) и Калленом Роу (Тайлер ДиКьяра).

Сценарий написали ответственный за «Бэтвумен» Чад Файвэш, Джеймс Стотеро и Натали Абрамс.

Премьера «Рыцарей Готэма» случится в следующем году