Четвёртый сезон «Мандалорца» уже в работе

Первый диснеевский сериал по вселенной «Звёздных войн» чувствует себя отлично. Не успело выясниться, что третий сезон «Мандалорца» порадует поклонников свежими эпизодами в феврале 2023-го, как подоспела новая важная информация. Работа над четвёртым сезоном уже ведётся, хотя официальных новостей о продлении ещё не поступало.

Зато неофициальная поступила из самого компетентного источника — о работе над сценарием четвёртой телеглавы сообщил непосредственный создатель проекта Джон Фавро. В одном из интервью на днях он обмолвился, что как раз трудится над текстами следующих эпизодов, где отдельные сюжетные линии конкретизируются и обрастают новыми деталями, чему в немалой степени способствует эрудиция его соавтора Дэйва Филони.

Съёмки третьего сезона завершены, и он уже вступил в стадию постпроизводства. Своё возвращение в сюжет наряду с Грогу и Дином Джарином (Педро Паскаль) подтвердили Гриф Карга (Карл Уэзерс) и мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито).