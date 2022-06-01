 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Лесбийские нежности в трейлере вампирской драмы «Первая жертва» «Девушка напрокат 2» — персонажный трейлер Руки Саращины Ана де Армас и Крис Эванс умирают со смеху на съёмках романтической комедии «Призрак» (фото) Трейлер «Тора 4» уже у вас на пороге (видео) Общий тираж четырёх томов ранобэ «Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски» превышает 500 тыс. копий
СЕРИАЛЫ
86
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Четвёртый сезон «Мандалорца» уже в работе

Источник: Disney+

Первый диснеевский сериал по вселенной «Звёздных войн» чувствует себя отлично. Не успело выясниться, что третий сезон «Мандалорца» порадует поклонников свежими эпизодами в феврале 2023-го, как подоспела новая важная информация. Работа над четвёртым сезоном уже ведётся, хотя официальных новостей о продлении ещё не поступало.

Зато неофициальная поступила из самого компетентного источника — о работе над сценарием четвёртой телеглавы сообщил непосредственный создатель проекта Джон Фавро. В одном из интервью на днях он обмолвился, что как раз трудится над текстами следующих эпизодов, где отдельные сюжетные линии конкретизируются и обрастают новыми деталями, чему в немалой степени способствует эрудиция его соавтора Дэйва Филони.

Съёмки третьего сезона завершены, и он уже вступил в стадию постпроизводства. Своё возвращение в сюжет наряду с Грогу и Дином Джарином (Педро Паскаль) подтвердили Гриф Карга (Карл Уэзерс) и мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито).

Теги
Мандалорец
Комментарии

Ещё на эту тему

1«Мандалорец» — обновлённый логотип и дата выхода третьего сезона 5Дарт Вейдер, Оби-Ван, Мандалорец, Андор и Асока на промо сериалов по «Звёздным войнам»

Тоже интересно

10«Новобранец» с Натаном Филлионом продлён на пятый сезон 3«Убийства в одном здании» продолжаются — старые герои и новые убийства в первом тизере второго сезона 0До премьеры Halo осталось всего 30 дней (тизер) 7Новое аниме весны 2022 года 0«Ублюдок!!» — дата выхода и сэйю тяжёлометалического тёмного фэнтези

Далее на КГ

1
Карл Урбан считает, что слишком стар для роли Росомахи в MCU
 0
Первый взгляд на Sonic Frontiers — приключение Соника в открытом мире
 1
Новый рекордсмен! «Бриджертонов» сместили «Очень странные дела»
 3
«Оби-Ван Кеноби» — новый рекордсмен видеосервиса Disney+
 1
«Как люди могут так сильно ненавидеть то, что когда-то любили?» — Джордж Мартин удивляется негативной реакции поклонников на финал «Игры престолов»
 1
Мужик на прокат Джон Бернтал в тизере драмы «Американский жиголо»
 0
Стильный Райан Гослинг на свежем кадре из экшена «Серый человек» братьев Руссо
 1
Не зря училась танцевать и петь у Спилберга: актрису Рэйчел Зеглер взяли в приквел «Голодных игр»
 1
Режиссёр «Мортал Комбат» снимет научно-фантастический экшен про меняющую реальность девушку
 1
Алёнка «Звёздных войн» — вышел постер с Леей из «Оби-Вана Кеноби»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
3Телеовощи – 446: Хорошо смазанные
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 517: «Чип и Дейл», свежий Лиам Нисон, лучшие сериалы 2021 года
 
3ЕВА – 478: Гопница Сатаня
 
7Телеовощи – 445: Размножение бессмертных
 
0Ноль кадров в секунду – 423: Приключения настольщиков в Питере
 
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
 
6Ноль кадров в секунду – 422: Бизнес-туры в Silent Hill
 
 
9ЕВА – 477: У Судакова
 
2Телеовощи – 444: Превращение в мультик
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru