Дженнифер Энистон рассказала, как пережила окончание «Друзей»

Окончание ставшего культовым ситкома «Друзья» после десяти лет в эфире стало тяжёлым ударом не только для фанатов, но и для самих актёров. Большинство из них так и не повторили такого успеха, но это не касается Дженнифер Энистон. Актриса как никогда востребована, снимается на Netflix и Apple TV+ и получает неприлично большие гонорары за сериал «Утреннее шоу». Но и она не скрывает, что прощание далось ей нелегко:

После окончания «Друзей» я развелась и пошла на терапию. А потом я снялась в фильме «Расставание». Я просто решила покончить со всем и начать новую главу. Свежий старт. И это сработало отлично.

Состоявшееся в прошлом году воссоединение «Друзей» стало одним из самых успешных проектов HBO Max, доказав, что зрительская любовь к сериалу никуда не делась. Однако на полномасштабное продолжение можно не рассчитывать — и сами актёры, и создатели «Друзей» не раз заявляли, что то была лишь «разовая акция».