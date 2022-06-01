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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джаред Падалеки рассказал, почему его не хотели брать в «Сверхъествественное»

Источник: The CW

Первоначально на роль Сэма Винчестера в «Сверхъестественном» рассматривался Дженсен Эклс, который в итоге сыграл в сериале старшего брата Дина. Роль младшего же ушла Джареду Падалеки, но не сразу. Первое прослушивание, по словам актёра, никого не убедило — опыт съёмок в «Девочках Гилмор» не сильно подготовил его к роли сурового и вдумчивого охотника за нечистью.

После прослушивания моему агенту сказали что-то типа: «Ну, Крипке ищет кого-то интеллектуального вроде Дэвида Духовны», по сути имея в виду: «Мы думаем, что Джаред глупый».

 
Джареда Падалеки

Но агенту актёра удалось выбить ещё одно прослушивание, после которого всё сложилось удачно. Проект поработил Падалеки на целых пятнадцать сезонов, ну а после сверхъестественного освобождения актёр вписался в сериал «Уокер», который уже продлили на третий сезон.

Теги
Сверхъестественное
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