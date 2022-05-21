 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Ана де Армас и Крис Эванс умирают со смеху на съёмках романтической комедии «Призрак» (фото) А вот и она! Рэйчел Зеглер в каноничном наряде за кадром «Белоснежки» (фото) Трейлер «Аватара 2» показал красоты Пандоры и ошеломил зрителей Адская кукла для развлечений продюсера Джеймса Вана (фото) Страшновато. Съёмки перезапуска «Ворона» с Биллом Скарсгардом стартуют летом
СЕРИАЛЫ
194
 
Прямая ссылка на новость:

Эбигейл Уокер и её мужики в трейлере вестерна «Уокер: Независимость»

Всё что вы хотели и не хотели знать о предках знаменитого техасского рейнджера. Канал The CW опубликовал трейлер многосерийного вестерна «Уокер: Независимость» — приквела осовремененного «Уокера» с Джаредом Падалеки. Премьера увлекательной истории состоится осенью.

События вестерна разворачиваются в 1800-х. Главная героиня Эбби Уокер (Кэтрин Макнамара) — молодая вдова, отправившаяся на поиски негодяев, убивших её мужа. В своём путешествии жаждущая мести Эбби, которую по пути спасает от ранения отважный следопыт из племени апачей Калиан (Джастин Джонсон Кортес), знакомится с Хойтом Роулингсом (Мэтт Барр) — мошенником в поисках смысла жизни. Основные события разворачиваются в городке Индепенденс в Техасе, где главные герои обретают новую семью среди таких же побитых жизнью обитателей Дикого Запада.

И постер:

Постеры сериала «Уокер: Независимость»
Теги
ВидеоУокер: НезависимостьТрейлер
Комментарии

Ещё на эту тему

19The CW закрыл «Зачарованных», «Наоми» Авы Дюверней и пять других сериалов

Тоже интересно

3Официально анонсированы ArmA Reforger и ArmA 4 9EA отказалась от бренда FIFA в пользу EA Sports FC 8Ана де Армас целуется с Крисом Эвансом и завершает съёмки в ромкоме «Призрак» 8ЕВА-477: У Судакова 7Создатели The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 анонсировали новую RPG

Далее на КГ

2
Хоумлендер и его команда против наци в трейлере блокбастера Dawn of the Seven
 7
Юная супергероиня делает добрые дела в свежем трейлере «Мисс Марвел»
 14
А вот и она! Рэйчел Зеглер в каноничном наряде за кадром «Белоснежки» (фото)
 17
Джинн Идрис Эльба готов исполнять ваши мечты в трейлере фильма «Три тысячи лет желаний»
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
 0
Знакомство с героями AI: The Somnium Files — nirvanA Initiative в новом трейлере
 9
Авторы Sherlock Holmes: Chapter One работают над хоррором со скандальным временным названием
 3
Death Stranding 2 — в разработке! Норман Ридус всех сдал
 16
Адский зверюга! Первый взгляд на кота Бегемота из экранизации «Мастера и Маргариты»
 23
Шок! Зрители всё-таки платят за возможность посмотреть «Морбиуса» дома
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 516: «Морбиус», «Затерянный город», «Варяг»
 
6Ноль кадров в секунду – 422: Бизнес-туры в Silent Hill
 
 
8ЕВА – 477: У Судакова
 
2Телеовощи – 444: Превращение в мультик
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 515: «Соник 2 в кино», «Кими», трейлер «Аватара 2»
 
10Ноль кадров в секунду – 421: Одеялки в космосе
 
14ЕВА – 476: Мой рэп сломает тебя, как перестройка
 
5Телеовощи – 443: Портить жизнь и воздух
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 514: Неожиданные анонсы, хрюканина и Ninjababy
 
1Ноль кадров в секунду – 420: Девичник со стриптизёрами
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru