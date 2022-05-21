Эбигейл Уокер и её мужики в трейлере вестерна «Уокер: Независимость»

Всё что вы хотели и не хотели знать о предках знаменитого техасского рейнджера. Канал The CW опубликовал трейлер многосерийного вестерна «Уокер: Независимость» — приквела осовремененного «Уокера» с Джаредом Падалеки. Премьера увлекательной истории состоится осенью.

События вестерна разворачиваются в 1800-х. Главная героиня Эбби Уокер (Кэтрин Макнамара) — молодая вдова, отправившаяся на поиски негодяев, убивших её мужа. В своём путешествии жаждущая мести Эбби, которую по пути спасает от ранения отважный следопыт из племени апачей Калиан (Джастин Джонсон Кортес), знакомится с Хойтом Роулингсом (Мэтт Барр) — мошенником в поисках смысла жизни. Основные события разворачиваются в городке Индепенденс в Техасе, где главные герои обретают новую семью среди таких же побитых жизнью обитателей Дикого Запада.

И постер: