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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Внезапно: «Соколиный глаз» может получить второй сезон

Источник: Disney+

«Соколиный глаз» вышел в прошлом году без амбиций на второй сезон, но с претензией на то, чтобы стать рождественской классикой, которая подвинет «Гарри Поттера» и «Один дома» вместе взятых. Первоначально анонсировали, что из всех вышедших сериалов Marvel на Disney+ второй сезон получит только «Локи», но кое-что изменилось.

В апреле Marvel планировала выдвинуть на премию «Эмми» свои последние вышедшие сериалы, и если раньше «Соколиный глаз» был нацелен на номинацию «Лучший мини-сериал», то теперь он в категории «Лучший комедийный сериал», хотя единственные смешные вещи в этом проекте, это 5D-ресницы Эхо, лайт-версия Кингпина или русский акцент Елены Беловой, которым можно убивать.

Да, пожалуй, у сериала есть все шансы на победу. Как бы там ни было, смена номинации может означать, что с проектом не покончено. Но даже если ложная тревога, то в следующем году у «Соколиного глаза» выходит спин-офф про Эхо.

Теги
Соколиный глаз
Комментарии (1)

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