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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Адский доберман и чернокожий Вескер на новых кадрах сериала «Обитель зла»

Через полтора месяца поклонники культовой зомби-вселенной получат очередную возможность окунуться в неё благодаря премьере на цифровой платформе Netflix — летом выходит многосерийный фантастический хоррор «Обитель зла». Премьера сериала состоится 14 июля.

Кадры из сериала «Обитель зла» Кадры из сериала «Обитель зла» Кадры из сериала «Обитель зла» Кадры из сериала «Обитель зла»

Основные события разворачиваются в 2036 году. Спустя 16 лет после того, как смертоносный вирус привёл к глобальной катастрофе, Джейд Вескер борется за выживание в мире, кишащем кровожадными монстрами. А ещё Джейд донимают призраки прошлого — её жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.

Кадры из сериала «Обитель зла» Кадры из сериала «Обитель зла» Кадры из сериала «Обитель зла» Кадры из сериала «Обитель зла»

В восьмисерийном экшен-хорроре снимаются Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Шоураннером сериала выступает Эдрю Дэбб («Сверхъестественное»), который также отвечает за сценарий совместно с Мэри Ли Саттон.

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