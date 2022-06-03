Адский доберман и чернокожий Вескер на новых кадрах сериала «Обитель зла»

Через полтора месяца поклонники культовой зомби-вселенной получат очередную возможность окунуться в неё благодаря премьере на цифровой платформе Netflix — летом выходит многосерийный фантастический хоррор «Обитель зла». Премьера сериала состоится 14 июля.

Основные события разворачиваются в 2036 году. Спустя 16 лет после того, как смертоносный вирус привёл к глобальной катастрофе, Джейд Вескер борется за выживание в мире, кишащем кровожадными монстрами. А ещё Джейд донимают призраки прошлого — её жизнь в Раккун-Сити, связь отца Альберта Вескера со зловещей корпорацией Umbrella и случившееся с её сестрой Билли.

В восьмисерийном экшен-хорроре снимаются Лэнс Реддик, Элла Балинска, Тамара Смарт, Сиена Агудонг, Аделин Рудольф и Паола Нуньес. Шоураннером сериала выступает Эдрю Дэбб («Сверхъестественное»), который также отвечает за сценарий совместно с Мэри Ли Саттон.