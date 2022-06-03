Вещь тизерит пришествие «Уэнздей» (видео)

В преддверие местечкового онлайн-ивента Netflix под названием Geeked Week стриминговый сервис выпустил тизер сериала Тима Бёртона «Уэнздей», где Вещь обещает пришествие настоящего ужаса в лице Уэнздей Аддамс. Первый официальный промо-материал зрителям покажут 6 июня в рамках вышеуказанного мероприятия.
Восьмисерийный комедийный ужастик расскажет об учёбе Уэнздей Аддамс (Дженна Ортега) в Академии Невермор. Девушке предстоит научиться управлять своими недавно пробудившимися экстрасенсорными способностями, прервать череду переполошивших весь город кошмарных убийств и разгадать сверхъестественную тайну, в которую четверть века назад впутались ее родители Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) и Гомес (Луис Гусман).
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