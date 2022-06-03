Опасная Алисия Викандер в трейлере «Ирмы Веп»

То ли искусство имитирует жизнь, то ли жизнь имитирует искусство. Кабельный канал HBO опубликовал трейлер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер в главной роли актрисы, играющей главную роль. Премьера сериала-переосмысления одноимённой картины Оливье Ассайаса состоится 6 июня.

Американская кинозвезда Мира (Викандер) прибыла во Францию для съёмок в ремейке французского немого кино «Вампиры», где у неё главная роль. Переживающая личные и карьерные трудности Мира приступает к работе над картиной, и вскоре различия между ней и её героиней Ирмой начинают странным образом стираться.

Вместе с Викандер в сериале Ассайаса снимаются Том Старридж, Байрон Бауэрс, Ларс Айдингер, Девон Росс и Адриа Архона.

И постер: