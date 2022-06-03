Третий сезон «Пацанов» очень порадовал критиков

Стриминговый сервис Amаzon презентовал своим подписчикам первые эпизоды третьего сезона антигеройской сатиры «Пацаны» и получил достойный фидбэк. Критики и обычные зрители набросились на первые три серии, отсмотрели их и уже активно выставляют свои оценки взрывному продолжению на популярном агрегаторе рецензий. Судя по оценкам на портале Rotten Tomatoes, оба лагеря почти в равной степени довольны увиденным. Третий сезон получил фирменный сертификат «свежести», а также 95% одобрения от критиков на основе 43 рецензий и 87% — от зрителей на основе 52 отзывов.

И в честь такой приятной новости вот вам свежий постер сериала, намекающий на расстановку сил: