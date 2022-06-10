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Элли и Джоэл прячутся от заражённых на официальном кадре экранизации игры The Last of Us

Закадровые «пиратские» фото со съёмок грибной постапокалиптики «Одни из нас» пока позволяют куда лучше рассмотреть главных героев сериала, чем официальные промо-материалы. В сети появился официальный кадр из экранизации игры The Last of Us, где Элли (Белла Рэмси) и Джоэл (Педро Паскаль) прячутся от заражённых вражин. И заодно от зрителей.

Кадры из сериала «Одни из нас»

Многосерийный экшен-триллер, съёмки которого вот-вот подойдут к концу, рассказывает о невесёлых событиях ближайшего будущего, где человечество почти вымерло от страшной эпидемии. В мире победившего грибка суровый контрабандист Джоэл и его юная спутница отправляются в смертельно опасное путешествие по лежащим в руинах США.

Теги
Одни из нас
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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