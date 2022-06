Элли и Джоэл устали — Педро Паскаль и Белла Рэмси на съёмках экранизации игры The Last of Us (фото)

Длительный съёмочный процесс приключенческой постапокалиптики продолжается, и пристально следящие за оным неравнодушные обладатели фотокамер наводнили сеть свежими снимками со съёмочной площадки сериала «Одни из нас». На фото — главные действующие лица истории Элли (Белла Рэмси) и Джоэл (Педро Паскаль). Притомились от бесконечных странствий по развалинам США будущего.

События экшен-триллера по невероятно популярном игре The Last of Us разворачиваются в недалёком будущем, спустя 20 лет после почти полного уничтожения человеческой цивилизации. В центре истории — тяжёлое, полное опасностей путешествие по стране сурового контрабандиста Джоэла и его 14-летней спутницы Элли.

Пилотный эпизод давным-давно срежиссировал Кантемир Балагов, а остальные серии снимают Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Сценарий написали креативный директор игры Нил Дракман и создатель «Чернобыля» Крэйг Мазин.