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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Будущее Камалы Хан не предопределено. Сценаристка «Мисс Марвел» надеется на второй сезон

Источник: Disney+

Сценаристка «Мисс Марвел» Сана Аманат прекрасно понимает, что проект заявлен как мини-сериал, не предполагающий продолжения, но всё равно очень надеется на второй сезон.

Я надеюсь на такую возможность. То есть это мини-сериал, чтобы у неё (Иман Веллани, исполняющая роль Камалы Хан) была возможность заняться другими проектами. Здесь она, безусловно, позиционируется как супергероиня. Следующей её работой будут «Марвелы», кажется. Я просто хочу сказать, что надеюсь, второй сезон возможен, вот и всё!

Если в её словах есть что-то, кроме надежды, «Мисс Марвел» может стать ещё одним сериалом MCU с перспективой продолжения. Недавно во втором сезоне был заподозрен «Соколиный глаз», но пока единственным сериалом студии, продолжение которого на самом деле снимается, остаётся «Локи».

Премьера «Мисс Марвел» прошла вчера, 8 июня, на Disney+ и в пакистанских кинотеатрах, где нет этой платформы.

Теги
Мисс Марвел
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