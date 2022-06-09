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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Дженсен Эклс рассказал, почему Джаред Падалеки не появится в «Пацанах»

Источник: The Cw / Amazon

За 15 лет славного существования «Сверхъестественного» все настолько привыкли воспринимать Дженсена Эклса и Джареда Падалеки как единое целое, что теперь тяжело свыкнуться с мыслью, что эти двое не всегда идут в комплекте. Поэтому когда Эклс заполучил роль в третьем сезоне «Пацанов», многие задались вопросом, когда к нему присоединится Падалеки, и почему создатель обоих сериалов Эрик Крипке до сих пор его туда не позвал.

Если верить этим двоим, то объясняется всё весьма банально — занятостью Сэма Винчестера. И правда, кому нужен самый хитовый сериал Amazon, когда у тебя есть собственный ремейк «Крутого Уокера» на The CW.

Я бы очень хотел камео Джареда! Мы всегда ему рады. Прямо сейчас он занят в сериале, в котором очень много эпизодов — намного больше восьми. Так что, он работает целый год, а сейчас ещё продюсирует свой спин-офф, и у него там целая империя. Он очень занятой человек, и было трудно даже просто выяснить, когда он свободен. Но если бы он оказался свободным и временно безработным, я бы взял его в «Пацанов» в мгновение ока.

Эрик Крипке

Думаю, мы все в курсе, что Джаред очень занят, играя в собственном сериале, и продюсируя спин-офф этого сериала. У него дел по горло.

Дженсен Эклс

Между прочим, когда-то Падалеки не хотели брать и в «Сверхъестественное», а потом оставили за бортом его приквела «Винчестеры».

Комментарии (2)

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