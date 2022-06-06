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Дженсен Эклс и его отбитая команда на свежем промо «Пацанов»

Настало время популяризировать первых супергероев Америки по версии корпорации Vaught. В сети появился промо-арт третьего сезона «Пацанов» — ансамблевое фото, представляющее команду супергероев «Расплата» во главе с Солдатиком в исполнении Дженсена Эклса. Первое знакомство с этими ребятами состоялось в открывающих сериях продолжения.

Промо-арт сериала «Пацаны»

Как известно, «Расплата» — прославленная предшественница современной Семёрки, которую возглавляет Хоумлендер (Энтони Старр). И Эклс уже не раз упоминал, что его Солдатик — более махровая версия Хоумлендера. Зрителям рекомендуется морально подготовиться к сценам с его участием, потому что от некоторых из них не мудрено обзавестись ПТСР.

Теги
ГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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