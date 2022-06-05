Новые сериалы недели: Мисс Марвел и вампирша-лесбиянка

Лето сериаломаны встречают с очередной марвеловской премьерой на потоковом сервисе Disney+. В список новых сериалов затесались фантастические приключения школьницы-мусульманки по прозвищу Мисс Марвел. Для ценителей нишевых проектов HBO готовит премьеру «Ирмы Веп» Оливье Ассайаса. Ну а для зрителей со специфическими вкусами Netflix покажет ЛГБТ-мистику «Первая жертва».
Понедельник, 6 июня
драма, комедия
В ролях Алисия Викандер, Том Старридж, Байрон Боуэрс, Фала Чен, Джеррод Кармайкл, Кэрри Браунштайн
Создатель Оливье Ассайас
Американская кинозвезда Мира прибыла во Францию для съёмок в ремейке французского немого кино «Вампиры», где у неё главная роль. Переживающая расставание с любимым человеком и карьерные трудности Мира приступает к работе над картиной, и вскоре различия между ней и её героиней Ирмой начинают странным образом стираться.
Оливье Ассайас решил переосмыслить свою полнометражную «Ирму Веп» в многосерийном формате с Алисией Викандер в главной роли. Ну а почему бы и нет?
драма
В ролях Перри Мэттфелд, Брук Маркэм, Кестон Джон, Морган Кранц, Кэйси Дейдрик, Хамберли Гонсалес
Создатель Коринн Кингсбери
История неблагонадёжной слепой женщины, ставшей единственным свидетелем убийства своего друга-драгдилера. Скептически настроенная полиция вынуждает её отправиться на поиски киллера на пару со своей собакой. Параллельно главная героиня пытается наладить собственную жизнь.
драма, мистика, научная фантастика
В ролях Хизер Хемменс, Джанин Мэйсон, Лили Коулс, Майкл Тревино, Майкл Вламис, Натан Парсонс
Создатель Карина Эдли Маккензи
Современная версия «Города пришельцев», как и оригинал, основана на романе Roswell High Мелинды Метц. Вернувшаяся в родной городок Розуэлл штата Нью-Мексико дочь нелегальных иммигрантов узнаёт шокирующую правду о парне, в которого когда-то была влюблена: ушедший служить в полицию мужчина является пришельцем, тщательно скрывающим свои происхождение и невероятные способности. Снова встретившись, главные герои начинают расследовать тайну происхождения инопланетянина, но непредвиденные события грозят уничтожить вновь зарождающийся роман.
Среда, 8 июня
фантастика
В ролях Иман Веллани, Алисия Райнер, Мэтт Линтц, Ясмин Флетчер, Анджали Бимани, Риш Шах
Создатель Биша К. Али
Сериал поведает о приключениях школьницы-мусульманки из современного Нью-Джерси. Главная героиня — заядлый геймер и автор многочисленных фанфиков про супергероев, мечтающая однажды стать такой же распрекрасной, как Капитан Марвел. Но когда Камала Хан таки обретает сверхспособности, быстро понимает, что статус супергероини — это не только веселье, но и большая ответственность.
Стриминговый сервис Disney+ заготовит для своих подписчиков очередную инклюзивную историю в супергеройском формате. Основная целевая аудитория — восторженные школьницы, боготворящие Капитана Марвел.
Пятница, 10 июня
мистика, драма
В ролях Сара Кэтрин Хук, Имани Льюис, Элизабет Митчелл, Дилан Макнамара, Джейсон Роберт Мур, Филлип Маллингс мл.
Создатель Виктория Шваб
Юная вампирша Джульетт готовится укусить свою первую жертву, дабы пройти инициацию и стать полноправным членом влиятельной вампирской семьи. Её выбор падает на недавно перебравшуюся в их город девушку Каллиопу, которая — вот так сюрприз! — оказывается потомственной охотницей на вампиров. Убить друг друга у девчонок не получается, зато влюбиться — запросто.
Ещё не видели шекспировскую классику в ЛГБТ-формате с вампирами? Вот теперь увидите.
драма, фантастика
В ролях Юэль Киннаман, Майкл Дорман, Сара Джонс, Шантель Вансантен, Ренн Шмидт, Джоди Бальфур
Создатель Рональд Д. Мур, Мэтт Уолперт, Бен Недиви
Фантастическая драма поведает о том, куда привело бы человечество бесконечное глобальное соперничество в освоении космоса, которое однажды стартовав, так и не завершилось. В центре истории — астронавты, космические инженеры и их семьи, участвующие в невероятных событиях альтернативной вселенной, где СССР опередил США, первым высадив человека на Луну.
драма, комедия, мистика
В ролях Мадлен Манток, Мелони Диас, Сара Джеффри, Чарльз Гиллеспи, Эллен Тамаки, Руперт Эванс
Создатель Дженни Снайдер Урман
Тринадцатая серия The End is Never the End станет заключительной для четвёртого сезона и сериала. Телеканал The CW закрыл проект-недоразумение.
Воскресенье, 12 июня
драма, мистика
В ролях Катя Херберс, Майк Колтер, Майкл Эмерсон, Аасиф Мандви, Бруклин Шак, Скайлар Грэй
Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг
Сериал повествует о давнем противостоянии науки и религии и раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар изучает необъяснимые наукой дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения. Компанию ей составляет студент семинарии Дэвид Дакоста, по поручению церкви расследующий вышеописанные случаи.
комедия
В ролях Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер
Создатель Билл Хейдер
Восьмой эпизод Starting Now станет заключительным для третьего сезона комедии Билла Хейдера. Кабельный канал HBO успел продлить сериал на четвёртый сезон.
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