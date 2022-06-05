Новые сериалы недели: Мисс Марвел и вампирша-лесбиянка

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HBO

Американская кинозвезда Мира прибыла во Францию для съёмок в ремейке французского немого кино «Вампиры», где у неё главная роль. Переживающая расставание с любимым человеком и карьерные трудности Мира приступает к работе над картиной, и вскоре различия между ней и её героиней Ирмой начинают странным образом стираться.

Оливье Ассайас решил переосмыслить свою полнометражную «Ирму Веп» в многосерийном формате с Алисией Викандер в главной роли. Ну а почему бы и нет?