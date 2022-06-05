Морфей в пути на свежем постере сериала «Песочный человек» Нила Геймана

На просторах сети обнаружился свежий постер тёмного фэнтези «Песочный человек», который столь же туманен, загадочен и таинственен, сколь и дата его премьеры. Но многосерийная экранизация культового комикса Нила Геймана почти наверняка объявит дату своего выхода в рамках стартующего в понедельник онлайн-мероприятия Geeked Week.

Многосерийная драматическая мистика по сценарию автора первоисточника и Дэвида С. Гойера («Основание») поведает о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея (Том Старридж). Король Снов путешествует по миру, пытаясь исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.