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Морфей в пути на свежем постере сериала «Песочный человек» Нила Геймана

На просторах сети обнаружился свежий постер тёмного фэнтези «Песочный человек», который столь же туманен, загадочен и таинственен, сколь и дата его премьеры. Но многосерийная экранизация культового комикса Нила Геймана почти наверняка объявит дату своего выхода в рамках стартующего в понедельник онлайн-мероприятия Geeked Week.

Постеры сериала «Песочный человек»

Многосерийная драматическая мистика по сценарию автора первоисточника и Дэвида С. Гойера («Основание») поведает о людях и местах, в разное время оказавшихся под влиянием Морфея (Том Старридж). Король Снов путешествует по миру, пытаясь исправить вселенские и человеческие ошибки, совершённые им за долгие века его существования.

Теги
ГалереяПесочный человек
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Источник фотографий: Depositphotos

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