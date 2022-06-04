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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Сара Джессика Паркер объяснила нежелание работать с Ким Кэттролл над продолжением «Секса в большом городе»

Источник: HBO

Кажется, эта история будет тянуться вечно — Сару Джессику Паркер и Ким Кэттролл при каждом удобном случае продолжают спрашивать про их конфликт, из-за которого персонаж Саманты не появился в продолжении «Секса в большом городе», сериале «И просто так». Если не считать переписку, но это уже совсем другая история.

В недавнем интервью Variety Ким Кэттролл рассказала, что дело не только в разногласиях с Сарой Джессикой Паркер. Актрисе не нравилась сюжетная линия Саманты, которую ей предложили, в частности, ведение секс-переписки с несовершеннолетним сыном Миранды. У Кэттролл даже были альтернативные и далеко не лишённые смысла идеи, впрочем, оставшиеся невостребованными.

После этого интервью в подкасте The Hollywood Reporter's Awards Chatter Сара Джессика Паркер высказала свою точку зрения по поводу спорных моментов их рабочих отношений, вернее, дала понять, что плохо говорить не хочется, а хорошо не получается.

Очень трудно комментировать ситуацию с Ким, потому что я стараюсь не говорить ни о ком ничего неприятного, так как не люблю поднимать в разговоре такие запутанные темы.

 
Сара Джессика Паркер

По поводу невозвращения Ким Кэттролл к роли Саманты в «И просто так» Паркер сказала, что она вместе с создателями проекта посчитала актрису неудобным вариантом, да и сама Кэттролл не хотела участвовать в продолжении.

Мы не позвали её в сериал, потому что она ясно дала понять, что это не то, чем бы она хотела заниматься, кроме того, это больше не было для нас удобным, так что этот вариант просто не пришёл нам в голову.

Конфликт ни при чём. Просто нужно слушать людей, и если они публично говорят, что не хотят где-то быть или кого-то играть, в какой-то момент их услышат.

Паркер призналась, что разочарована отношением своей бывшей коллеги, а также взглядом СМИ на их ситуацию. Журналисты назвали конфликт Паркер и Кэттролл «кошачьей дракой», но Сара Джессика Паркер не согласна.

Люди называют ситуацию между нами «кошачьей дракой». Битвой, конфликтом, столкновением. Я никогда в жизни не говорила ничего некорректного по отношению к тем, с кем когда-либо работала. Никакой «драки» нет.

Многие годы я очень усердно работала, всегда вела себя профессионально со всеми на съёмочной площадке, заботилась о людях, неся ответственность как перед моими работодателями, так и перед людьми, за которых я чувствую ответственность в качестве продюсера. Это очень больно.

Что сказать, взаимные обиды — дело тонкое.

В релизной перспективе у Сары Джессики Паркер выход сиквела комедийного фэнтези «Фокус-покус 2», а у Ким Кэттролл — съёмки сериала «Близкие друзья».

Теги
Секс в большом городе
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Источник фотографий: Depositphotos

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